الجزائر.. تفكيك شبكة نشطت في النصب وابتزاز رجال الأعمال

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن القوات الأمنية في العاصمة فككت شبكة إجرامية امتهنت النصب وابتزاز رجال الأعمال بانتحال صفات رسمية في الدولة، وصادرت لديها أكثر من مليون دولار.

وقال مصدر أمني للصحيفة إن "هذه العملية النوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من 210 ملايين دينار جزائري (1.531.990 دولار أمريكي) و5 سيارات فاخرة".

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وأضاف أنه "تم تقديم عناصر هذه الشبكة يوم الخميس الماضي أمام محكمة بئر مراد رايس حيث تم احتجازهم في الحبس المؤقت".

المصدر: "النهار أونلاين"