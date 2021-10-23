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المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي يلتقي قادة السودان ويؤكد دعم واشنطن للانتقال الديمقراطي

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المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي يلتقي قادة السودان ويؤكد دعم واشنطن للانتقال الديمقراطي
Reuters
المسؤول الأمريكي والأممي السابق جيفري فلتمان
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تشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة، فبعد زيارة مفوض الشؤون الإفريقية بالخارجية البريطانية، التقى المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان مسؤولين سودانيين اليوم.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن جيفري فيلتمان التقى اليوم بشكل مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو.

وشدد فيلتمان على دعم الولايات المتحدة لانتقال ديمقراطي مدني وفقا للرغبات المعلنة للشعب السوداني، وحث جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري و"اتفاقية جوبا للسلام".

و"اتفاقية جوبا للسلام" هي الوثيقة التي أبرمتها أحزاب مدنية مع الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

المصدر: RT

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