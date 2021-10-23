"الأوبئة الأردنية": لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا

أكد وزير التربية والتعليم الأردني وجيه عويس أن التعليم الوجاهي مستمر، إضافة للتعليم عن بعد في الحالات التي ينطبق عليها البرتوكول الصحي المعتمد.

وأشار عويس إلى أن إعطاء لقاح كورونا لطلبة المدراس من أعمار 12 إلى 18 عاما "مستمر بشكل اختياري".

بدوره، أكد عضو لجنة الأوبئة في الأردن بسام الحجاوي، أن اللجنة "لم تناقش أو توصي أو تطرح أن يكون لقاح كورونا اجباريا لطلاب المدارس".

وأشار حجاوي إلى أن بعض دول العالم بدأت تعطي لقاح "فايز-بوتنيك" من 5 – 12 عاما، مضيفا أنه "يجب على الناس التوجه لاخذ لقاح كورونا خاصة مع اقترابنا من فصل الشتاء، حيث إنّ بعض الدول عادت من جديد بتسجيل اعداد إصابات مرتفعة".

وكان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، قد قال بوقت سابق إن نسبة الإصابات في المدارس ارتفعت إلى 35% من إجمالي عدد الحالات.

فيما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن "الإصابات إذا بلغت 10% من نسبة الشعبة فيجري إغلاق الشعبة ولكن بحال بلغت الإصابات الإجمالية لجميع مجمتع المدرسة 10% فيتم تحويل المدرسة للتعليم عن بعد وإغلاقها".

المصدر: "عمون"