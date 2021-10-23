حركة "جيش تحرير السودان" تصدر بيانا حول فيديو متداول منسوب إليها

أصدرت حركة "جيش تحرير السودان" بيانا توضيحيا، حول فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي منسوب للحركة، ويظهر في الفيديو شاب يتحدث بلهجة تهديد لبعض الأحزاب ويدعو للعنف.

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وقال البيان إن "حركة تحرير السودان ظلت دوما تطرح مبدأ الحوار والوفاق، وهذا الطرح موجود في برنامجها السياسي ومشروعها الوطني، وفي ساحة اعتصام القصر الجمهوري لديها منصة متزنة تطرح فيها قضايا وطنية وفكرية".

وأضاف البيان: "الحركة ترفض العنف بكل أشكاله سوى لفظي أو غيره وندين أي شخص أو فرد من الحركة وغيرها يدعو له".

وأكد البيان أن "الشخص المتحدث في الفيديو يمثل رأيه الشخصي وحديثه لا يمثل الحركة من قريب أو بعيد".

وختم بيان حركة "جيش تحرير السودان" أن "آراء ومواقف الحركة تخرج عبر قنواتها الرسمي وهما المتحدث الرسمي والأمين الإعلامي، إضافة إلى مواقع الحركة الرسمية في منصات التواصل الإجتماعي".

المصدر: RT