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الصدر يعلق على موقف مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات العراقية

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الصدر يعلق على موقف مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات العراقية
Reuters ALAA AL-MARJANI
زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر
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أعرب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن أمله بأن يسهم تأييد مجلس الأمن للانتخابات العراقية في "إذعان الأطراف الرافضة لنتائجها".

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وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنيا، يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى".

وأضاف الصدر، أن "جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني بل يعطي تصورا سلبيا عنهم وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره".

وتابع: "ومن هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها، بل لابد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك".

وختم تغريدته قائلا: "وليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك".


المصدر: RT

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