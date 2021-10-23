 
مباشر

المنقوش تطالب بالاستفادة من التجربة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأجنبية

أخبار العالم العربي

المنقوش تطالب بالاستفادة من التجربة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأجنبية
Reuters
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkir

طالبت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بالاستفادة من التجربة الأفغانية بعد انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية منها.

إقرأ المزيد
الدبيبة يطالب المنقوش بمخاطبة واشنطن لتقديم شكوى ضد حفتر
الدبيبة يطالب المنقوش بمخاطبة واشنطن لتقديم شكوى ضد حفتر

وحذرت المنقوش من أن خروج  المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من دون خطة واضحة قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

وقالت الوزيرة الليبية، خلال لقاء تلفزيوني: "يجب أن نستفيد من الدروس المستفادة في أفغانستان والدول الأخرى، فالخروج الفوري دون خطة واضحة ودون وضع توازن على الأرض قد يؤدي إلى عواقب سلبية، فكيف نستطيع أن نخلق هذه المعادلة المتوازنة حماية للأراضي الليبية وأيضا حماية للشعب الليبي خصوصا".

وأضافت المنقوش: "الإصرار على خروج جميع المرتزقة سيكون عقبة أمام الانتخابات، لأن خروج المرتزقة ملف معقد، ولن يحصل في يوم واحد، والحكومة تسعى لانسحاب تدريجي متزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد".

وتابعت أن: "انسحاب 20% من المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة بين مختلف الأطراف، الحكومة المنتخبة المقبلة ستواصل مسار سحب المرتزقة والقوات الأجنبية بناء على ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي أشادت بدورها في تحقيق الاستقرار في ليبيا".

المصدر: "الشاهد"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا