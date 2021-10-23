المنقوش تطالب بالاستفادة من التجربة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأجنبية

طالبت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بالاستفادة من التجربة الأفغانية بعد انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية منها.

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وحذرت المنقوش من أن خروج المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من دون خطة واضحة قد يؤدي إلى عواقب سلبية.

وقالت الوزيرة الليبية، خلال لقاء تلفزيوني: "يجب أن نستفيد من الدروس المستفادة في أفغانستان والدول الأخرى، فالخروج الفوري دون خطة واضحة ودون وضع توازن على الأرض قد يؤدي إلى عواقب سلبية، فكيف نستطيع أن نخلق هذه المعادلة المتوازنة حماية للأراضي الليبية وأيضا حماية للشعب الليبي خصوصا".

وأضافت المنقوش: "الإصرار على خروج جميع المرتزقة سيكون عقبة أمام الانتخابات، لأن خروج المرتزقة ملف معقد، ولن يحصل في يوم واحد، والحكومة تسعى لانسحاب تدريجي متزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد".

وتابعت أن: "انسحاب 20% من المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة بين مختلف الأطراف، الحكومة المنتخبة المقبلة ستواصل مسار سحب المرتزقة والقوات الأجنبية بناء على ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي أشادت بدورها في تحقيق الاستقرار في ليبيا".

المصدر: "الشاهد"