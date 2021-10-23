رئيس حركة تحرير السودان: البرهان وحمدوك توافقا على حل الحكومة بمجلسيها واختلفا حول الإجراءات

كشف رئيس حركة "تحرير السودان"، مني أركو مناوي، أن "رئيسي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، توافقا على حل الحكومة بمجلسيها، ولكن اختلفا حول الإجراءات".

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وفي تصريحات لـ"دارفور24"، قال مناوي: "بينما يرى حمدوك أن الحل يحتاج تمهل وضبط إجرائي، يرى البرهان أن التعجيل مهم لفك الاختناق السياسي".

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة السياسية بين أطراف السلطة وحواضنها تصاعدت في أعقاب اعتصام القصر الذي تتبناه مجموعة الميثاق الوطني في تحالف الحرية والتغيير، إذ أن الآلاف احتشدوا يوم الخميس الماضي في الخرطوم وولايات أخرى، إحياء لذكرى "ثورة أكتوبر"، متمسكين بالحكم المدني ومنددين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: موقع "الثوار" السوداني