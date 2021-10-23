فيديو لعبد الحميد الدبيبة بخصوص "صندوق الزواج" يثير غضب الليبيين (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وهو يطلب ضاحكا من بعض المسؤولين، أن "لا ينهبوا المليار دينار المخصصة لصندوق الزواج سريعا".

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وبحسب موقع "الشاهد" الليبي، فإن الدبيبة ظهر خلال اجتماع، وهو يتحدث مع رئيس صندوق دعم الزواج، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، قائلا لهم وهو يضحك: "لا تنهبوا المليار دينار المخصص لصندوق الزواج سريعا..اصبروا شهرا أو شهرين"، لافتا إلى "تجهيز المليار الثاني، وأنه وقع قرار تخصيصه ويجري الآن تأمينه".

رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة: لا تنهبوا المليار دينار المخصص لصندوق الزواج سريعاً. اصبروا شهراً أو شهرين.#ليبيا#الشاهدhttps://t.co/VRYpbbga5Vpic.twitter.com/uIinxpq2bk — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) October 22, 2021

هذا وأثار مقطع الفيديو غضب واستياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا القول هو "تشجيع على السرقة".

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا تشجيع على السرقة — أنس (@AnsBreka) October 23, 2021

يعني قاعد يعطي فيهم تصريح بالسرقة — طارق علي الشلوي (@TariqAlshilwi) October 22, 2021

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد وعد برعاية منظومة دعم الزواج، وتخصيص مليار دينار لتقديم منح لـ50 شابا وشابة من المقبلين على الزواج، بواقع 40 ألف دينار لكل زيجة.

في حين أفادت تقارير صحفية بـ"وقائع فساد في منظومة دعم الزواج"، مؤكدة "وجود فساد وتلاعب".

المصدر: "الشاهد"