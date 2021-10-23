لأول مرة من انتصار الثورة.. فنان عربي شهير يقف على مسارح إيران
Reuters Morteza Nikoubazl
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شارك الفنان اللبناني، معين شريف، ولأول مرة، مراسم منح جائزة "المصطفى" بدورتها الرابعة في العاصمة الإيرانية طهران، ما أثار الجدل.
وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى منذ عقود لفنان عربي شهير على مسارح إيران، حيث ألقى عدة أناشيد، من بينها النشيد التراثي الإسلامي، طلع البدر علينا".
من جانبه، قال الفنان معين شريف لقناة "الميادين": "إنه لشرف كبير لنا أن يختارونا كأول فنانين ينشدون في إيران منذ عام 1979، وهذه مسؤولية كبيرة جدا".
المصدر: "الميادين"
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