العراق.. منظمة الطيران الفيدرالية تلغي جزءا من التحذير الجوي

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية عام 2014 على الفضاء الجوي إبان الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مدير قسم إدارة الحركة الجوية جاسم عبد علي، إنه "بعد تنفيذ توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة والمشاركة في الاجتماعات مع منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وجمعية النقل الجوي (إياتا) والشركات العابرة للفضاء الجوي العراقي تم إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرض منذ عام 2014 إبان الحرب على تنظيم داعش".

وأوضح أن "تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة إيجابية لها أبعاد اقتصادية واضحة تؤدي إلى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة".

وأشار إلى أن "إدارة الطيران الفيدرالية FAA قامت اليوم برفع إعلان الطيارين (NOTAM) الخاص بالفضاء الجوي العراقي الذي كان يعتبر الأجواء غير آمنة وخطرة على نواقل الطيران الأمريكية ولمدة 8 سنوات، واستبداله بأخر يعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32 ألف قدم آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران".

المصدر: "السومرية نيوز"