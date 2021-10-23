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القوات الأمريكية تعلن تصفية قيادي بارز في "القاعدة" شمال غرب سوريا

أخبار العالم العربي

القوات الأمريكية تعلن تصفية قيادي بارز في
Reuters Patrick Fallon
طائرة مسيرة أمريكية من نوع "MQ-9".
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أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية فجر السبت تصفية القيادي في تنظيم "القاعدة" عبد الحميد المطر بضربة جوية شمال غربي سوريا.

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وقالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية: "أسفرت ضربة جوية نفذت اليوم شمال غرب سوريا عن تصفية القيادي البارز في القاعدة عبد الحميد المطر".

وأضافت: "لا تتوفر لدينا معطيات عن إصابات بين المدنيين جراء الضربة التي نفذتها طائرة MQ-9 مسيّرة".

وقالت: "التخلص من هذا القيادي البارز في القاعدة سيقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط للمزيد من الهجمات العالمية التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء وتنفيذها".

وتعهدت في ختام البيان بمواصلة استهداف منتمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن ضربة جوية نفذها يوم 20 سبتمبر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" سالم أبو أحمد.

المصدر: وكالات

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