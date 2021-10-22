مستشار السيسي: لم نلحظ وجود تحورات لكورونا وهناك احتواء كبير للإصابات

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين إن السلطات الصحية تدرس بعناية وجود تحورات كورونا، وشدد على أن هناك احتواء كبيرا للحالات ولا وجود لمتحورات خطيرة.

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وأضاف تاج الدين في تصريح لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر ما زالت في حالة استمرارية للموجة الرابعة لتفشي كورونا، وذلك واضح من الزيادة اليومية البسيطة في عدد حالات الإصابة، وأشار إلى أن ذلك سيستمر حتى الوصول إلى الثابت، وعندها تبدأ الموجة الرابعة في الانخفاض مرة أخرى.

وحول متحورات الفيروس قال: "ندرس بعناية شديدة وجود التحورات في مصر" وأكد أنه لم يلحظ وجود تحورات خطيرة للفيروس، وأن هناك احتواء للحالات، فالمستشفيات "فيها استعداد كبير سواء في الإقامة أو الرعاية المركزة أو الحالات التي تحتاج أجهزة تنفس".

وحول الحاجة إلى جرعة ثالثة معززة، قال إن التطعيمات بصفة عامة سواء الموسمية أو المضادة لهذا الفيروس، لا تمنح "مناعة صلبة"، إذ يضطر الإنسان إلى أن يحصل على تطعيم آخر.

وأشار إلى أن 22 مليون شخص في مصر حصلوا على اللقاحات، وأن المستهدف تطعيم 40 مليونا حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: RT