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تونس تفرض جواز تطعيم كورونا على المواطنين والوافدين

أخبار العالم العربي

تونس تفرض جواز تطعيم كورونا على المواطنين والوافدين
Reuters Zoubeir Souissi
طاقم طبي في تونس يتحقق من درجة حرارة الركاب لدى وصولهم إلى مطار العاصمة
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فرض مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية في تونس جواز تطعيم كورونا على التونسيين والأجانب الوافدين إلى البلاد.

وبموجب المرسوم يفرض على المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة تطعيمهم لإتاحة دخولهم مقار الإدارات العامة والخاصة، على أن يتم تعليق عمل من لم يتلقوا التطعيم.

ونص المرسوم على أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.

المصدر: "رويترز"

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