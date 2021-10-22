مراسلة RT: ‏الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص من منطقة جبل المكبر (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء اليوم الجمعة بأن ‏الشرطة الأسرائيلية اعتقلت أربعة فلسطينيين من منطقة جبل المكبر في القدس بعد عملية مداهمة واسعة للمنازل.

من جهتها أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت مساء اليوم الجمعة، 7 أشخاص من بلدتي جبل المكبر وسلوان في القدس.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتمحت منزل عائلة صيام ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن رائد صيام صاحب المنزل قوله، إن قوات معززة من الجيش اقتحمت منزله واحتجزت المتواجدين فيه بغرفة واحدة.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية اعتدت عليهم بالضرب وعاثت خرابا وفسادا في محتويات البيت واعتقلت والده ونجله و3 من أبناء عمه.

وقال أحد أفراد العائلة: "هاجمنا عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية، وشرعوا بضربنا بشكل فوري، ومنعونا حتى من الكلام"، بحسب ما نقل عنه مركز معلومات وادي حلوة - القدس.

كما اندلعت مواجهات في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، ألقى خلالها الجنود الإسرائيليون القنابل الصوتية بكثافة، كما أغلقوا الشارع الرئيسي في الحي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية اقتحمت سلوان واعتقلت المواطنين نعمان ناصر ونعيم عايد، بعد مداهمة منزليهما.

يتبع..