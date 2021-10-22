باحث: "حكم الضرورة" هو ما يجمع بين ضغط واشنطن لترسيم الحدود مع لبنان وإيصال الغاز إليه

تتزايد الضغوط الأمريكية للدفع من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فهل كانت التطمينات بشأن تزويد لبنان بالغاز عبر سوريا مقدمة لذلك؟

يرى الباحث الاقتصادي حيان سلمان أن "حكم الضرورة" هو ما يجمع بين مسألة الضغوط الراهنة على لبنان من أجل ترسيم الحدود البحرية والمتعلقة أساسا بالنفط الموجود في البحر، ومسألة تزويد لبنان بالغاز عبر الأراضي السورية، التي قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تطمينات إلى لبنان بالحماية من عقوبات "قانون قيصر".

سلمان يقول لـRT إن الموضوعين منفصلان: موضوع ترسيم الحدود، وتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا، وهو ما يعتبره سلمان "اختراقا لقانون قيصر"، إذ يرى سلمان أن الولايات المتحدة هي "أول دولة تخرق قانون قيصر" وهو القانون الذي "أثر على كل مناحي الحياة في سوريا".

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ويشير سلمان إلى مجموعة من الوقائع التي يقول إنها تشير إلى أن الولايات المتحدة تنهزم في أكثر من موقع، منها أفغانستان، وأذربيجان، ولبنان، وسوريا، كما يشير إلى السياق الذي تم فيه الاتفاق على تزويد لبنان بالغاز عبر سوريا، ومن ذلك التغير في المعادلات الدولية، الذي أدى إلى تبدلات في الموقف من سوريا، ومنها اللقاءات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الحضور السوري في اجتماع دول عدم الانحياز، والتصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين العرب.

ويقول سلمان إنه ووسط تلك الظروف تمت المباحثات بين لبنان وسوريا والأردن ومصر، ويضيف أنه "هنا تفاجأ العالم كيف لبت سوريا طلب الأشقاء في لبنان رغم المآسي الكبيرة التي تعرضت لها سوريا من بعض القوى اللبنانية".

أما حول ترسيم الحدود فيبدي سلمان قناعته بأن الموضوع مختلف إذ أن "الكيان الصهيوني يريد أن يتمدد في المياه الإقليمية اللبنانية وتحديدا في البلوكات المختلف عليها، ولكن هناك مقاومة متمسكة بحق لبنان ومحور المقاومة يزداد قوة".

ويضيف سلمان أن هناك تغيرات كبيرة في المعادلات في الشرق الأوسط، ويشير خصوصا إلى قصف قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا، ليقول: "أتوقع أن العالم على صفيح ساخن، وبأن "اللعنة السورية" (كاللعنة الفرعونية) ستلاحق كل أعداء سوريا".

وحول الضغوط المتزايدة يقول إن الولايات المتحدة تحاول استغلال واقع الانقسام السياسي في لبنان ويشير إلى أن الضغوط الأمريكية "مستمرة منذ 2011 ولكن هناك تمسك بحق لبنان السيادي"، وأن الشأن اللبناني "في أيد أمينة فمن استطاع إيصال الوقود من إيران إلى لبنان قادر على أن يحمي الثروة النفطية في البحر".

المصدر: RT

أسامة يونس