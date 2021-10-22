الجزائر.. رئيس "حركة مجتمع السلم" يرد على ماكرون (فيديو)

قال عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم" في الجزائر إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أحداث 17 أكتوبر 1967، هدفها استمالة بعض الأطراف.

وأكد عبد الرزاق مقري في كلمة ألقاها خلال الجلسة الإعلامية المفتوحة حول الانتخابات المحلية المقررة شهر نوفمبر الداخل، أن مواجهة اللوبيات الفرنسية تتم بالعلم.

وصرح رئيس حركة مجتمع السلم بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة ضد الإنسانية، واعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بها "محاولة لاستمالة بعض الأطراف".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مراجعة تاريخ فرنسا قبل الحديث عن تاريخ الأمة الجزائرية.

وتابع: "سنواجه اللوبيات الفرنسية بالعلم، وسندافع عن الإسلام وعن اللغة العربية وعن الأمة الجزائرية".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية