المغرب يسجل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 255 إصابة يوم الخميس.
وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 13 وفاة يوم أمس.
ووصل إجمالي الوفيات إلى 14600 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 943652 حالة.
المصدر: وكالات
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