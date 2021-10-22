المغرب يسجل 430 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 255 إصابة يوم الخميس.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 13 وفاة يوم أمس.

ووصل إجمالي الوفيات إلى 14600 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 943652 حالة.

المصدر: وكالات