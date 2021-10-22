الأردن.. انتخاب نقيب جديد للصحفيين

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انتخبت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين في الأردن راكان السعايدة نقيبا للصحفيين، بحصوله على 321 صوتا.

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وحسب موقع "عمون" الأردني حصل طارق المومني على 301 صوت فيما حصلت فلحة بريزات على 277 صوتا، فيما أبطلت لجنة الانتخابات 20 ورقة، ووجدت 7 أوراق بيضاء.

وكشف رئيس لجنة الانتخابات محمد التل أن النقابة استعانت بنقابة المهندسين الأردنيين لفرز الأصوات إلكترونيا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين الأردنيين.

وأكد على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها نقابة الصحفيين للوقاية من كورونا خلال التصويت.

يذكر أن الانتخابات الحالية تعد الأعلى مشاركة في تاريخ نقابة الصحفيين الأردنيين بنسبة اقتراع تجاوزت الـ83%.

المصدر: عمون