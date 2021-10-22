موقع مصري ينشر أقوال الشهود في اتهام صهر علاء مبارك بالاستيلاء على مستحقات الغاز

نشر موقع "القاهرة 24" جانبا من إفادات الشهود في قضية رجل الأعمال مجدي راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهم في قضية الغاز الشهيرة.

وقال الموقع المصري إن مجدي راسخ امتنع وآخرين عن سداد مبالغ مالية تخطت المليار جنيه بعد قرار ضبطه وإحضاره.

وكشف أحمد محي عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته أن التحريات أشارت إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول أبرمت اتفاقا مع شركة "ناشيونال غاز" في 6 يناير 1999 لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية.

وأضاف الشاهد أن توصيل الغاز كان يستهدف أيضا المناطق التجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية، واستمرت الشركة بالتزاماتها حتى تاريخ 1 يوليو 2010، حيث امتنعت عن توريد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة، وترتب على ذلك ضرر جسيم طال أموال الشركة.

كما شهد إيهاب إبراهيم مدير مالي شركة "عربية غاس" بأنه عمل في منصب المدير المالي لشركة "ناشيونال غاس" بين 2007 و2019، وأن الشركة أبرمت عقد الهيئة العامة للبترول في يناير 1999 لإنشاء التمويل وتصميم شبكة التوزيع الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية، وتحصيل قيمة الغاز من المستهلكين، إلا أن الشركة توقفت عن توريد المستحقات للهيئة عن قيمة الغاز المحصلة.

وأفاد بأن المحامي فتحي سرور طالب في دفاعه عن المتهم، بضم مستندات القضية منذ عام 2015، والحسابات الخاصة بموكله في القضية، كما طالب باستدعاء خبير حسابي متخصص، بعد أن أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم مجدي راسخ.

المصدر: موقع "القاهرة 24"