اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: عملية الإعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي أن القادم لقطاع غزة أفضل في كافة الملفات خلال هذه السنة والسنوات القادمة.

وقال العمادي في تصريحات للصحافيين مساء الجمعة إن القطاع ينتظره الأفضل على كل الصعد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عملية الإعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "أنتم لاحظتم أن الأمور أفضل من قبل، الحديد دخل من غير جانب، كوابل الاتصالات دخلت".

وبشأن إدخال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي الحكومة في غزة، اكتفى العمادي بالقول "القادم لغزة أفضل، وهذه بشائر خير مقبلة لغزة".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية