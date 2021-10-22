ما إمكانية التحالف بين حفتر وسيف الإسلام في الانتخابات الرئاسية الليبية؟

علق الناشط السياسي جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية ببنغازي على ترشح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر لرئاسة ليبيا، وإمكانية التحالف بينهما.

إقرأ المزيد

وقال الفلاح في حديث لـRT: "مسألة حظوظ سيف الإسلام وحفتر من الانتخابات في نهاية الأمر إلى الآن لم يصدر أي أمر قضائي من مشاركتهما، والأمر تحسمه صناديق الانتخابات".

وتابع: "في اعتقادي لا يوجد تحالف بينهما بخصوص الانتخابات إلى الآن ولم يظهر أي شيء بخصوصه والأمر قد يكون في تفاهمات بمسألة البدء عن الحملة الانتخابية في المنطقة الشرقية التي هي تحت سيطرة القيادة العامة ولكن شيء بشأن تحالف رسمي لا يوجد ونستبعد ذلك في المستقبل لأن حملة التيار الإسلامي ضدهما كبيرة جدا ولا يريدون أي منهم الترشح للانتخابات القادمة الرئاسية".

ناصر حاتم

المصدر: RT