الجزائر: 84 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية يوم الجمعة تسجيل 84 إصابة جديدة ووفاتين بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما تم تسجيل 61 حالة تماثلت للشفاء، فيما 13 مريضا في العناية المركزة.
وأعلنت أن "الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، وكذلك الارتداء الإلزامي للقناع. ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كورونا".
المصدر: "النهار"
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