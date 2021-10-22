ممثل وفد المعارضة السورية هادي البحرة: يجب علينا إيجاد حل سريع بكل الوسائل لإنهاء الأزمة السورية

قال ممثل وفد المعارضة السورية، الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنه يجب علينا إيجاد حل سريع بكل الوسائل لإنهاء الأزمة السورية.

وذكر أنه تم طرح 4 مبادئ أساسية في الدستور تمت مناقشتهم على مدى أربعة أيام، وخصصنا اليوم الخامس للنقاشات.

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وأوضح أنه كان من المفترض أن يقدم ممثلوا الوفود أوراقا تفاهمية أو توافيقة بعد المناقشات التي تمت على مدى 4 أيام.

وأضاف هادي البحرة أن وفد الحكومة السورية لم يقدم أي ورقة للتوافق خلال الجولة الحالية، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي أصر على أنه لا يرى أي نقطة للتوافق بخصوصها.

وصرح بأن الوصول إلى نتائج يقتضي أن تكون الأطراف الثلاثة موجودة، وتملك الرغبة بالوصول إلى تفاهمات.

وشدد على أن أي حل غير الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين.

وقال إنه يتطلب حشد إرادة دولية أكبر للتنفيذ الفعلي لدعم القضية السورية، مبينا أن الجزء الأساسي من المشكل هو الدستور.

وأردف قائلا: "إن منصة جنيف هي المنصة الدولية الوحيدة للحل في سوريا".

المصدر: RT