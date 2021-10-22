ممثل وفد المعارضة السورية هادي البحرة: يجب علينا إيجاد حل سريع بكل الوسائل لإنهاء الأزمة السورية

قال ممثل وفد المعارضة السورية الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة خلال مؤتمر صحفي إنه يجب علينا إيجاد حل سريع بكل الوسائل لإنهاء الأزمة السورية.

وأضاف هادي البحرة أن وفد الحكومة السورية لم يقدم أي ورقة للتوافق خلال الجولة الحالية.

وصرح بأن الوصول إلى نتائج يقتضي أن تكون الأطراف الثلاثة موجودة، وتملك الرغبة بالوصول إلى تفاهمات.

وشدد على أن أي حل غير الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين.

يتبع..