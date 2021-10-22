تونس.. ناشط سياسي يطالب بمنع الحج والعمرة لمدة عامين

طالب الناشط السياسي المتطوع في الحملة التفسيرية للرئيس التونسي قيس سعيد بمنع الحج والعمرة، مسوغا ذلك بضرورة توفير العملة الصعبة للبلاد.

وقال القروي في تدوينة على "فيسبوك" إنه ''يجب منع الحج والعمرة هذه السنة والسنة المقبلة".

وعلل القروي مطلبه بأمرين هما "التوقي من كورونا ومن الاختلاط بشعوب موبوءة وكذلك توفير العملة الصعبة للبلاد".

وقال: "تونس في حاجة لكل دولار من العملة الصعبة في هذه الفترة الصعبة".

واعتبر القروي أنه "بالإمكان الحد من السفر إلى الخارج بهدف السياحة من المستحسن الحد منه في هذه الفترة"، مشيرا إلى أن "المواطن يستطيع التضحية بحج أو عمرة أو فسحة مما يجنبه التضحية بماهو أغلى وأهم".

وكان الرئيس سعيد قد شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

وقال: "نستطيع أن نتقشف لأننا في معركة تحرير وطني".

المصدر: وكالات