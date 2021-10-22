موقع "هسبريس": عناصر إرهابية يهددون السائقين المغاربة في مالي

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن توسع نشاط الجهاديين في مالي يهدد عشرات سائقي الشاحنات المغاربة الذين ينقلون البضائع إلى إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف أن التهديد زادت وتيرته بعد أن هاجم تنظيم القاعدة الطريق السريع الوحيد الذي يربط المغرب بباماكو ويصل طوله لحوالي ثلاثة آلاف و700 كيلومتر.

إقرأ المزيد

وأشار الموق إلى أن وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أوردت في تقرير لها، أن الطريق سالف الذكر أصبح خطيرا بعدما قتل مسلحون يزعم أنهم من "جماعة دعم الإسلام والمسلمين" الموالية للقاعدة سائق شاحنة ورفيقه، وهما من جنسية مغربية، في 9 سبتمبر الماضي.

واستهدف الهجوم قافلة من شاحنات تنقل الأسماك والفواكه من المغرب إلى العاصمة المالية، حيث جرى إطلاق النار بينما كانت القافلة تعبر منطقة ديديني على بعد حوالي 200 كيلومتر من شمال باماكو.

ولم تعلن أي جماعة في مالي موالية لـ"القاعدة" أو "داعش" مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن "جماعة دعم الإسلام والمسلمين" أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مماثل في 28 سبتمبر المنصرم، في البلدة نفسها، أسفر عن تدمير إحدى عشرة شاحنة سينغالية واغتيال 5 رجال من الدرك المالي الذين كانوا يحرسون الناقلات.

وللوصول إلى عاصمة مالي من المغرب تستمر الرحلة عشرة أيام وبمجرد الوصول إلى مالي، يتم تفريغ جزء من الشحنات في باماكو لتوزع على دول أخرى مثل النيجر وكوديفوار وبوركينافاسو.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي