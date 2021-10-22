السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 19 شهرا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا، وهذه أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ نحو 19 شهرا، في أواخر شهر مارس من عام 2020 مع بدايات الجائحة.

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وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما رصدت تعافي 59 حالة في المملكة.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,162 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 77 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,208 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8774 حالة وفاة.

ودعت الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية جميع أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

المصدر: "عكاظ"