صحيفة "المساء" المغربية: قراصنة إلكترونيون يتربصون ببث قنوات تلفزية مغربية

قالت صحيفة "المساء" المغربية إن إدارة الدفاع دعت إلى ضرورة تحصين نظام بث قنوات تلفزية مغربية، بعد أن تبين أن شركة تابعة للدولة تستعين ببرامج للبث يسهل اختراقها أو قرصنتها.

وحسب ما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فإن إدارة الدفاع وجهت مذكرة إلى مسؤولين عن نظم المعلوميات بقنوات مغربية بعد أن تبين أن هجمات سيبرانية يمكن أن تتسبب في اختراق البث أو قرصنة معلومات مهمة.

المصدر: صحيفة "المساء" المغربية