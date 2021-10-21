الحكومة الأردنية: حسابات وهمية تستهدف الأردن مدعومة من دول ومنظمات
Reuters
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أعلنت الحكومة الأردنية عن "ارتفاع واضح" خلال الأشهر الثلاثة الماضية في نسب ظهور الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن تلك الحسابات "تستهدف الأردن بأشكال مختلفة وهي مدعومة من دول ومنظمات في المنطقة".
وأوضح الشبول عبر برنامج "صوت المملكة"، أن نسبة مشاركة محتوى تلك الحسابات تصل أحيانا إلى 20% من المحتوى.
المصدر: "عمون"
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