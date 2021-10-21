الشرطة السودانية تعلن إصابة شرطيين بإطلاق للنار

أعلنت الشرطة السودانية عن إصابة عدد من أفرادها بينهم شرطيان، تعرضا لإطلاق للنار خلال مواجهات اليوم الخميس.

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وحسب بيان للشرطة فإن جموعا من السودانيين تنادوا لمسيرات اليوم، في إطار ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلتها الوثيقة الدستورية، وقد رفعت شعارات سلمية المواكب، وتم ذلك بشكل سلس ومعافى.

وأضافت: "بيد أنه وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر انحرفت مجموعة محدودة وحادت عن السلمية وعمدت إلى ضرب القوات المرتكزة أمام المجلس التشريعي بوابل من الحجارة والغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة (ملتوف) مما حدا بالقوات استخدام القدر القانوني من أدوات فض الشغب رغم تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق عربة لنقل الجنود ونهب محتوياتها ونتج عن مجمل الأحداث إصابة عدد من رجال الشرطة بينهم اثنان مصابان بطلق ناري في البطن والرجل".

وتابعت الشرطة أنها تؤكد "حرصها على أداء واجبها القانوني مهما كلف ذلك من تضحيات دون الالتفات للمزايدات".

المصدر: صحيفة "الراكوبة" السودانية