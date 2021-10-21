"الجيش الليبي" يعلق على أنباء تحالف حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات

علق قائد رفيع المستوى في "الجيش الوطني الليبي" على الأنباء المتداولة حول مبادرة للتحالف بين المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسة الليبية.

واستبعد اللواء خالد المجوب مدير التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي" في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إمكانية وجود مبادرة للتحالف بين حفتر ونجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حول الانتخابات.

وقال اللواء المجوب: "لا أعتقد أن هذا حقيقي"، كما أكد أنه لم تصل إليه معلومات مؤكدة بشأن مبادرة تخص هذا الشأن.

‏وعلى صعيد متصل، استبعد حسين مفتاح، المحلل السياسي الليبي، إمكانية وجود مبادرة بين سيف الإسلام القذافي، وحفتر، وفقا لما أعلنه محمد بشير، عضو حراك مانديلا ليبيا.

وأوضح مفتاح لنفس الصحيفة، أنه "في حال وجود مبادرة بين الطرفين ستقتصر على وجود تفاهمات مستقبلية فيما بينهم فقط، وليس كما تم الإعلان عنه بدعم المولين لنجل القذافي لقائد الحيش الليبي حليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية، مقابل حصول سيف الإسلام على منصب رئاسة الحكومة".

وكان محمد بشير، المحلل السياسي الليبي، والعضو المؤسس لحراك "مانديلا ليبيا"، تحدث عن وجود مبادرة تستهدف وضع حلا للأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا.

وأوضح بشير في تصريحات تليفزيونية، أن المبادرة تديرها أطراف عربية عدة، مضمونها أن سيف الإسلام القذافي وأنصاره، يؤيدن حفتر، رئيسا للبلاد وقائدا أعلى للقوات المسلحة، مقابل تسمية نجل القذافي رئيسا للوزراء، ويتولى تشكيل الحكومة بكامل حقائبها، بما فيها الوزارات السيادية.

المصدر: القاهرة 24