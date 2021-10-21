المغرب.. 13 وفاة و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 188 أمس.
كما سجل المغرب 13 وفاة جديدة تراجعا من 14 حالة يوم الأربعاء.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 943222، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 14593.
المصدر: رويترز
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