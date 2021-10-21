الوسيط الأمريكي يحث على استكمال التفاوض الحدودي بين لبنان وإسرائيل

Reuters نقطة مراقبة للقوات الأممية (اليونيفل) على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

دعا الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان إلى استكمال مفاوضات الترسيم بين بيروت وتل أبيب "خلال فترة قصيرة".

وقال آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لأمن الطاقة خلال مقابلة تلفزيونية أثناء زيارته لبيروت، إن حل مشكلة الحدود من شأنه أن يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه.

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وكان هوكشتاين الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وصل إلى لبنان الثلاثاء الماضي، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري واستعرض معهم مستقبل عملية التفاوض.

يذكر أن واشنطن استبدلت وسيطها في مفاوضات ترسيم الحدود السفير جون ديروشيه، بآموس هوكشتاين.

المصدر: "رويترز" + RT