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نيجيريا.. الإفراج عن عشرات الطلاب المخطوفين

أخبار العالم العربي

نيجيريا.. الإفراج عن عشرات الطلاب المخطوفين
Globallookpress
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أفرجت عصابة إجرامية عن ثلاثين طالبا خطفتهم منذ أكثر من أربعة أشهر في شمال غرب نيجيريا، حسبما أعلنت الحكومة المحلية الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية يحيى سركي: "وصل اليوم 30 طالبا من كلية بيرنين ياوري الحكومية إلى بيرنين كيبي، عاصمة ولاية كيبي في أعقاب الإفراج عنهم".

المصدر: أ ب

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