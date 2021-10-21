نيجيريا.. الإفراج عن عشرات الطلاب المخطوفين

أفرجت عصابة إجرامية عن ثلاثين طالبا خطفتهم منذ أكثر من أربعة أشهر في شمال غرب نيجيريا، حسبما أعلنت الحكومة المحلية الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية يحيى سركي: "وصل اليوم 30 طالبا من كلية بيرنين ياوري الحكومية إلى بيرنين كيبي، عاصمة ولاية كيبي في أعقاب الإفراج عنهم".

المصدر: أ ب