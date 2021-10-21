نيجيريا.. الإفراج عن عشرات الطلاب المخطوفين
Globallookpress
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أفرجت عصابة إجرامية عن ثلاثين طالبا خطفتهم منذ أكثر من أربعة أشهر في شمال غرب نيجيريا، حسبما أعلنت الحكومة المحلية الخميس.
وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية يحيى سركي: "وصل اليوم 30 طالبا من كلية بيرنين ياوري الحكومية إلى بيرنين كيبي، عاصمة ولاية كيبي في أعقاب الإفراج عنهم".
المصدر: أ ب
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