خبير: لا مؤشرات على إمكان بدء توليد الكهرباء من سد النهضة.. عكس التصريحات الإثيوبية

لا تقدم المعطيات المتوافرة عن تدفق المياه إلى سد النهضة أي مؤشرات فعلية على بدء توليد الكهرباء من السد وهو ما يعاكس التصريحات الإثيوبية، حسب خبراء.

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خبير المياه عباس شراقي تحدث لـ RT عن آخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة، وقال إن الوقت يمر، دون أن يكون هناك توليد للكهرباء من السد حتى الآن، رغم التصريحات الإثيوبية المتكررة بالتشغيل في أكتوبر، كي تكتمل المرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تختتم منذ 2014، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضاف شراقي إلى أن صور الأقمار الصناعية بتاريخ اليوم (21 أكتوبر) تشير إلى استمرار تدفق مياه أمطار شهر أكتوبر مع جزء من التخزين المؤقت أثناء شهري الفيضان (أغسطس وسبتمبر)، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب من بحيرة "تانا" من أعلى الممر الأوسط، ولكن بكميات أقل تصل إلى حوالى 350 مليون متر مكعب في اليوم.

مقابل ذلك كما قال شراقي ما زالت بوابتا التصريف (يسار الممر الأوسط) مغلقتين منذ منتصف أغسطس الماضى، كما أن بوابتي التوربينين المنخفضين مغلقتان، كذلك تراجعت مياه البحيرة بعيدا عن السد المكمل (المقوس) بنحو 500 متر، وتراجعت مياه البحيرة قليلا، "وهذا واضح بهالة فاتحة اللون حول البحيرة" حسب شراقي.

واختتم شراقي بالقول إنه إذا فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط تمهيدا للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث، فإن ذلك سوف يؤكد عدم مقدرة إثيوبيا على تشغيل التوربينين هذا العام، رغم وجود مياه التخزين الأول والثاني، بإجمالي 8 مليار متر مكعب.

ناصر حاتم -القاهرة

المصدر: RT