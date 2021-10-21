الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تصف اعتراف برلمان كاتالونيا بها بالـ"تطور النوعي"

رحبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باعتراف برلمان كاتالونيا بها كيانا سياسيا، معتبرة الخطوة "تطورا نوعيا".

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وقال بيان بهذا الشأن: "صادق برلمان كاتالونيا .. في 20 تشرين الأول من الشهر الجاري على الاعتراف بالإدارة الذاتية سياسيا، إن الاعتراف الذي تم من قبل برلمان إقليم كتالونيا بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يعتبر تطورا نوعيا".

ووجه البيان جزيل "الشكر للأصدقاء في إقليم كاتونيا ونؤكد أننا نثمن مواقفهم التاريخية هذه ونجدد عهدنا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على المضي قدماً نحو المزيد من التقدم والتطوير لما يحقق المزيد من النوعية في مشروعنا الديمقراطي". يشار إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منطقة تمتد في شمال وشرق البلاد، أقيم بها سلطة ذاتية من جانب واحد، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة وهي تشمل محافظات الحسكة والرقة وحلب ودير الزور، ويقطن المنطقة أعداد كبيرة من السكان العرب والكرد والسريان والآشوريين مع مجموعات صغيرة من التركمان والأرمن والشيشان واليزيديين.

وكان البرلمان الكتالوني قد اعترف يوم الأربعاء، بالإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، بموافقة ثمانين صوتا من أصل 129.

المصدر: الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا