انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس بمشاركة عربية واسعة

انطلق في العاصمة الليبية طرابلس مؤتمر دولي معني بدعم استقرار هذا البلد، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول في الشرق الأوسط وخارجه.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مستهل المؤتمر على أن انعقاده في طرابلس اليوم يعد "تأكيدا على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص"، مقدرا ما قدمه المجتمع الدولي من دعم لحل الأزمة في هذا البلد واستعادة الاستقرار فيه.

وقال: "كانت ليبيا ضيفة في المؤتمرات الدولية السابقة والآن المؤتمر في طرابلس يقول إن ليبيا استعادت عافيتها".

وأشار الدبيبة إلى أن الانتخابات المقرر تنظيمها في بلده في 24 ديسمبر القادم ستحقق قيادة مدنية سياسية لليبيا.

وأعرب الدبيبة عن تأييده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، أي 24 ديسمبر 2021، مبديا قناعته بأنها ستحقق قيادة مدنية سياسية للبلاد ويجب على المواطنين احترام نتائجها.

وحذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من أن الوجود العسكري الأجنبي في بلده "يزعج كل الليبين"، مبديا رغبته في إحلال السلام في البلاد.

وأشاد الدبيبة بـ"الدعم الحيوي الذي قدمته الدول الصديقة إلى ليبيا بغية الإسهام في إنهاء الحرب هناك، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني في البلاد انعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية لشعبها.

وأعلن رئيس الوزراء خلال كلمته عن وضع جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام الجاري.

يتبع..