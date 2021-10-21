مستشار السيسي يكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين أنه قبل نهاية العام تسعى مصر لتلقيح 40 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه تم تطعيم 21 مليون مواطن بحوالي 32.5 مليون جرعة.

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وأوضح أن هناك تعاملا حكيما وجيدا ومؤثرا مع أزمة فيروس كورونا، رغم الموجة الرابعة من المرض، لكن هناك تعامل تدريجي مع كل مكونات الأزمة، ويجب أن تكون الاحتياطات والإجراءات أسلوب حياة، والأمور تنفتح تدريجيًا، ومصر بها تكدس كبير، وما زلنا في مرحلة التحصين وتلقيح المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر" أن الجزء الأكبر من المواطنين حصل على الجرعتين، مشددا على أن اللقاحات متوفرة، ولا يوجد أي أزمة بها، خاصة مع التصنيع المحلي.

وتابع: "التطعيم موجود واحنا أحسن من دول كتيرة جدا، منوها إلى أن دول أفريقيا كلها حصلت على حوالي 5% من احتياجاتها، مشددًا في الوقت ذاته على أن الموجة الرابعة لم تنكسر، بعد وطالما أن الأعداد تتزايد فإننا ما زلنا نعيش فيها، والزيادة في الأعداد يتبعها زيادة في أعداد من يدخلون المستشفيات ومن يحتاجون إلى رعاية مركزة".

المصدر: الوطن