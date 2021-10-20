 
مباشر

لبنان يعلن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويده بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر

أخبار العالم العربي

لبنان يعلن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويده بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر
Reuters
تمثال الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjul

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر".

وقال المكتب الإعلامي لفياض في بيان له إن "الوزير التقى أموس هوخشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، على مأدبة غداء تمت دعوته إليها".

إقرأ المزيد
صحيفة: فرق فنية سورية تعالج وصلة خط الغاز العربي في لبنان على نفقة دمشق والسبب
صحيفة: فرق فنية سورية تعالج وصلة خط الغاز العربي في لبنان على نفقة دمشق والسبب "قانون قيصر"

وأضاف أن "البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصا المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية (سواب) واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، كما كانت جولة أفق إيجابية على كل المواضيع المتعلقة بموضوع الطاقة وإيجاد الحلول لإنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق".

وتابع أن "هوخشتاين أطلع فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأمريكية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والمشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر".

وينص اتفاق أعلن عنه الشهر الماضي على أن تمد مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا