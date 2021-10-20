وزير الخارجية التونسي يزور طرابلس للمشاركة في ''مبادرة استقرار ليبيا''

وصل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول "مبادرة استقرار ليبيا"، الذي سينعقد يوم 21 أكتوبر.

وأشار بيان لوزارة الخارجية التونسية إلى أن "مشاركة الجرندي في هذا المؤتمر مناسبة مهمة لنقل رسالة دعم ومساندة سيادة رئيس الجمهورية إلى القيادة الليبية، والتأكيد مجددا على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الليبي ومعاضدتها لجهوده ومساعيه إلى استكمال مساره السياسي".

وبدأ أمس الثلاثاء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر إلى العاصمة طرابلس، فيما أشارت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية الليبية إلى وضع الترتيبات الأمنية لتأمين الوفود من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي.

المصدر: RT + "بوابة الوسط"