الخارجية السورية عن تفجير الحافلة في دمشق: توقيته يوضح أجندة رعاته السياسية

قالت وزارة الخارجية السورية إن توقيت التفجير الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية في دمشق "يوضح مجددا أجندة رعاته السياسية الذين وضعوا نصب أعينهم استهداف سوريا والشعب والمقدرات".

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ونقلت وكالة "سانا" عن الخارجية إن ذلك التفجير "يأتي في إطار استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية ورعاتها من أجل رفع معنوياتها وخاصة في إدلب".

وأضافت الخارجية أنه من غير الممكن تجاهل تزامن ذلك "العمل الآثم مع أعمال إرهابية تسعى للعبث باستقرار شعوب ودول المنطقة خدمة للكيان الإسرائيلي ولمخططات رعاة الإرهاب الرامية لاستخدامه سلاحا سياسيا إجراميا لتحقيق غايات تدخلية دنيئة في الشؤون الداخلية لسوريا ودول المنطقة".

وقالت إن الحكومة السورية "تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في القيام بواجبها بمحاربة الإرهاب والعمل لإعادة الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها".

المصدر: "سانا"