"أنصار الله" الحوثية تعرب عن إدانتها للتفجيرات في العاصمة السورية

قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، إنها تدين وتستنكر "التفجيرات الإجرامية في العاصمة السورية دمشق، التي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى".

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وأضافت الجماعة في بيان لمكتبها السياسي: "لقد بدا واضحا أن ما يتم إحرازه ميدانيا من إنجازات تزعج أعداء سوريا فيحاولون بجرائم الغدر زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وهو ما لم يتحقق لهم في الماضي، ولن يتحقق لهم حاضرا ومستقبلا بفضل وعي الشعب السوري ووقوفه خلف قيادته ومع دولته وحكومته في مواجهة كل التحديات".

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أفادت في وقت سابق من اليوم بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن 14 قتيلا وعدد من الجرحى.

المصدر: RT