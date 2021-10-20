 
مباشر

"حزب الله" يدين "التفجير الآثم" في دمشق

أخبار العالم العربي

فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjsp

دان "حزب الله" اللبناني "التفجير الآثم" الذي شهدته العاصمة السورية دمشق صباح اليوم وقال إن مجموعات إرهابية ومشغليها الدوليين والإقليميين يقفون خلفه.

إقرأ المزيد
تعليقا على تفجير جسر الرئيس.. وزير الداخلية السوري: سنلاحق الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت
تعليقا على تفجير جسر الرئيس.. وزير الداخلية السوري: سنلاحق الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت

وأضاف الحزب في بيان إن "يد الإرهاب الغادرة امتدت مرة جديدة لتستهدف أمن العاصمة السورية واستقرارها موقعة عشرات الشهداء والجرحى في انفجار عبوتين  ناسفتين بحافلة تقل عسكريين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق".

وقال الحزب إن "كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري، وإنما ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب العربي السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الإرهابيين وتطهير البلاد منهم".

وتقدم الحزب من "القيادة السورية والجيش العربي السوري وعوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة".

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا