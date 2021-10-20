"حزب الله" يدين "التفجير الآثم" في دمشق

دان "حزب الله" اللبناني "التفجير الآثم" الذي شهدته العاصمة السورية دمشق صباح اليوم وقال إن مجموعات إرهابية ومشغليها الدوليين والإقليميين يقفون خلفه.

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وأضاف الحزب في بيان إن "يد الإرهاب الغادرة امتدت مرة جديدة لتستهدف أمن العاصمة السورية واستقرارها موقعة عشرات الشهداء والجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين بحافلة تقل عسكريين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق".

وقال الحزب إن "كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري، وإنما ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب العربي السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الإرهابيين وتطهير البلاد منهم".

وتقدم الحزب من "القيادة السورية والجيش العربي السوري وعوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة".

المصدر: RT