التحالف العربي يعلن تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في مأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح التحالف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصرا إرهابيا".

وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأحد الماضي، أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من 40 غارة على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة "ممارسة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية".

المصدر: صحيفة "الرياض"