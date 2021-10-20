وسائل إعلام تونسية: قطر تلغي تنفيذ حكم الإعدام بحق شاب تونسي

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أنه تم إعلام والدة التونسي السجين في قطر، فخري الأندلسي، شفاهيا بأنه تم إلغاء حكم الإعدام في حق ابنها.

وذكرت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصادر تونسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتخذ قرارا يقضي بإلغاء حكم الإعدام عن السجين الأندلسي، مؤكدة أن هذا القرار تم الإعلام به شفويا غير أنه لا توجد إلى حد اللحظة أي وثيقة أو قرار رسمي سواء من الديوان الأميري أو من القضاء القطري في هذا الخصوص.

وأوضحت المصادر ذاتها أن والدة الأندلسي المتواجدة حاليا في قطر قالت إن القضاء القطري أعلمها اليوم شفويا بأنه تم إلغاء حكم الإعدام في حق ابنها بقرار عفو صادر عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكانت النيابة العامة في دولة قطر أعلنت في الأشهر القليلة الماضية أن حكم الإعدام في حق التونسي فخري الأندلسي تم إيقافه لإعادة النظر في قضيته.

وكان القضاء القطري أصدر حكما بإعدام الشاب التونسي فخري الأندلسي سنة 2017 بعد اتهامه بالتورط في قتل مجند قطري من أصول صومالية.

المصدر: "موزاييك"