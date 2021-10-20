لبنان.. الحكم على فلسطينيين اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، حكمين بحق فلسطينيين اثنين، بتهم الانتماء الى مجموعة إرهابية مسلحة والمشاركة في الاقتتال الداخلي بين منظمات فلسطينية داخل مخيم عين الحلوة.

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وأعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحاده، إصدار حكمين بحق الفلسطينيين بلال ضرار بدر ومحمد شريدي شريده لإقدامهما على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، إلى "الانتماء الى مجموعة إرهابية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى المشاركة في الاقتتال الداخلي بين المنظمات الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة والاستنفارات والاشتباكات التي دارت بينهما".



وقضى الحكمان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل منهما، وتجريدهما من حقوقهما المدنية وإلزامهما تقديم بندقية حربية.

المصدر: "لبنان 24"