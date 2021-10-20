لقاءات لبنانية أمريكية في إطار متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

التقى رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، اليوم الأربعاء، برؤساء السلطات اللبنانية، بعد وصوله بيروت أمس الثلاثاء.

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وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون استقبل آموس هوخشتاين، وعرض معه مستقبل عملية التفاوض.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي مع هوخشتاين في السراي الكبير، بحضور سفيرة الولايات المتحدة لدى بيروت، دوروثي شيا.

هذا وتوجه إلى عين التينة والتقى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، بحضور السفيرة الأمريكية، حيث جرى بحث ملفات متعددة لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، والتأكيد على اتفاق الإطار الذي أعلن في أكتوبر من العام الماضي .

وأكد نبيه بري "أننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة، مع المساعي الأمريكية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار".

واستبدلت الولايات المتحدة أواخر سبتمبر وسيطها في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، جون ديروشيه بهوخشتاين، وهو المستشار السابق للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في مجال الطاقة الدولية.

وأثار هذا الإجراء استياء في لبنان حيث وصف بأنه انتهاك للحياد علما بأن هوخشتاين يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش إسرائيل بين العامين 1992 و1995.

المصدر: RT





