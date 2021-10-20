طهران تدين تفجير دمشق

دانت الخارجية الايرانية التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة تابعة للجيش وسط العاصمة السورية دمشق وأسفر عن قتلى وجرحى.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن تعاطفه مع الشعب السوري والحكومة السورية وأسر ضحايا الانفجار قائلا: "الاستهدافات العمياء والجبانة محكومة بالفشل ولا تستطيع إيجاد خلل في إرادة وعزم وثبات سوريا، حكومة وشعبا، في مكافحة الإرهاب و تحریر الأراضي المحتلة".

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وشهدت العاصمة السورية صباح اليوم الأربعاء تفجيرا إرهابيا استهدف حافلة تابعة للجيش السوري تم بعبوتين ناسفتين جرى لصقهما اسفل الحافلة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وجرح آخرين.

المصدر: RT