 
مباشر
عاجل
بوتين: أدعو المواطنين الروس للإقدام أكثر على تلقي اللقاح ضد كورونا فالأمر يتعلق بسلامتكم

طهران تدين تفجير دمشق

أخبار العالم العربي

طهران تدين تفجير دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjqm

دانت الخارجية الايرانية التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة تابعة للجيش وسط العاصمة السورية دمشق وأسفر عن قتلى وجرحى.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن تعاطفه مع الشعب السوري والحكومة السورية وأسر ضحايا الانفجار قائلا: "الاستهدافات العمياء والجبانة محكومة بالفشل ولا تستطيع إيجاد خلل في إرادة وعزم وثبات سوريا، حكومة وشعبا، في مكافحة الإرهاب و تحریر الأراضي المحتلة".

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة للجيش وسط العاصمة السورية دمشق (صور+ فيديو)
قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة للجيش وسط العاصمة السورية دمشق (صور+ فيديو)

وشهدت العاصمة السورية صباح اليوم الأربعاء تفجيرا إرهابيا استهدف حافلة تابعة للجيش السوري تم بعبوتين ناسفتين جرى لصقهما اسفل الحافلة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وجرح آخرين.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا