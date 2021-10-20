 
مباشر
عاجل
بوتين: أدعو المواطنين الروس للإقدام أكثر على تلقي اللقاح ضد كورونا فالأمر يتعلق بسلامتكم

السيسي يأمر بإضافة "سلام جديد" ضمن مراسم تخرج ضباط الداخلية

أخبار العالم العربي

السيسي يأمر بإضافة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjq0

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، بأن يكون "سلام الشهيد"، ضمن المراسم الخاصة بتخرج دفعات كلية الشرطة.

إقرأ المزيد
السيسي يطلب من المصريين
السيسي يطلب من المصريين "التعبير عن رأيهم" في مسألتين

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة 2021 من كلية الشرطة: "سلام الشهيد زى ما يتعمل في الكلية الحربية.. ودى مراسم لابد أن نحافظ عليها.. ارجو من قائد ينادى بسلام الشهيد ويعظم سلام الشهيد ويكون أحد مراسم يتم اتباعها أثناء حفل التخرج من كلية الشرطة".

وقال: "مش هنسى أننا قولنا مرة كده في الكلية الحربية.. يبقى فيه ضمن مراسمها سلام الشهيد".

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا