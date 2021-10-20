السيسي يأمر بإضافة "سلام جديد" ضمن مراسم تخرج ضباط الداخلية
Globallookpress
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، بأن يكون "سلام الشهيد"، ضمن المراسم الخاصة بتخرج دفعات كلية الشرطة.
وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة 2021 من كلية الشرطة: "سلام الشهيد زى ما يتعمل في الكلية الحربية.. ودى مراسم لابد أن نحافظ عليها.. ارجو من قائد ينادى بسلام الشهيد ويعظم سلام الشهيد ويكون أحد مراسم يتم اتباعها أثناء حفل التخرج من كلية الشرطة".
وقال: "مش هنسى أننا قولنا مرة كده في الكلية الحربية.. يبقى فيه ضمن مراسمها سلام الشهيد".
المصدر: اليوم السابع
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