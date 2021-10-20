الرئاسة اللبنانية: شركة "ألفاريز آند مارسال" ستباشر غدا التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" ستباشر يوم غد الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان .

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الرئاسة اللبنانية: "الرئيس ميشال عون استقبل في حضور وزير المال، يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال"، جيمس دانيال، الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.

الرئيس عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك pic.twitter.com/OoFHaADwSK — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021

المصدر: RT