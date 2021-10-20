 
مباشر
عاجل
حكومة إثيوبيا تؤكد قصفها أهدافا لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في مقلي

الرئاسة اللبنانية: شركة "ألفاريز آند مارسال" ستباشر غدا التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان

أخبار العالم العربي

الرئاسة اللبنانية: شركة
Reuters Mohamed Azakir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjpg

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" ستباشر يوم غد الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان .

إقرأ المزيد
الليرة اللبنانية تواصل التدهور أمام الدولار
الليرة اللبنانية تواصل التدهور أمام الدولار

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الرئاسة اللبنانية: "الرئيس ميشال عون استقبل في حضور وزير المال، يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال"، جيمس دانيال، الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا